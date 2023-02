Esce in sala il 23 marzo, distribuito da P.F.A. Films e Cooperativa Cinema Mundi, 2028: La Ragazza Trovata Nella Spazzatura di Michal Krzywickicon Michal Krzywicki e Dagmara Brodziak, film polacco vincitore dell’ultimo Fantafestival. Il film co-finanziato dall’Istituto Cinematografico Polacco è una miscela di fantascienza e romanticismo.

L’AMORE ALLA FINE DELL’EUROPA

L’ex attivista sociale Simon Hertz annuncia online che vuole suicidarsi e che il suicidio sarà trasmesso live sul suo canale streaming durante la note di Capodanno 2028/2029. Un’ultima dichiarazione contro il Governo Polacco e la schiavitù di degli automi ormai diffusa nel Paese.

Il giorno prima del suo suicidio, Simon trova una ragazza-schiava nella spazzatura. Blue è una ragazza considerata una pericolosa fuggitiva, ma, in realtà, anche dopo che il suo collare viene rimosso, Blue risulta essere una persona totalmente indifesa e innocua, un’anima gentile che vuole riscoprire nuovamente la bellezza dell’umanità, come se fosse una bambina, anche se non ricorda nulla del suo passato.

“2028: La Ragazza Trovata nella Spazzatura” racconta una storia per ricordarci che bisogna lottare per le cose importanti, anche quando ci troviamo in un mondo buio, difficile e terribile. Quanto è facile incolpare gli altri e dimenticarsi della propria umanità quando ci sentiamo spalleggiati da chi governa?

IL DUO CREATIVO MICHAL KRZYWICKI & DAGMARA BRODZIAK

Michal Krzywicki (2 agosto 1989) e Dagmara Brodziak (17 marzo 1989) sono due giovani attori e autori polacchi. Hanno lavorato e realizzato insieme in svariati progetti polacchi come le serie TV Diversion End e Szparandox, i cortometraggi Mice and Rats e Echo, recentemente hanno anche lavorato al film giallo Kontrakt del 2021. Nel 2021 i due hanno scritto insieme il film sci-fi distopico 2028: La ragazza trovata nella spazzatura diretto dallo stesso Michal Krzywicki e prodotto dall’indipendente Società polacca Wonder Woman Production, con Dagmara Brodziak come produttore creativo e Natalia Bednarska come produttore esecutivo. Il film è stato presentato a svariati festival, specialmente quelli concentrati sul genere Fantascientifico e Fantasy, ottenendo il plauso di molte testate giornalistiche.