Papa scrive a Banfi per la morte della moglie: “Nonni forti anche nella sofferenza”

(Adnkronos) – Il Papa ha scritto a Lino Banfi per la scomparsa della adorata moglie Lucia. In una lettera di cui riferisce l’Adnkronos, Bergoglio, che più volte ha incontrato l’attore pugliese, scrive: “Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima”.

“La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni – scrive Francesco che negli incontri con Banfi lo ha sempre definito affettuosamente l’’abuelo’ d’Italia (Banfi ha interpretato la fortunata serie tv del ‘Medico in famiglia’ interpretando nonno Libero, ndr) sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una Nazione intera”.

Il Pontefice si rivolge con affetto a Banfi: “Raccogli l’eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia continuando a testimoniare la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, la bellezza incomparabile della famiglia. Ti esprimo il mio affetto e invocando la protezione sella Santa Vergine di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Lucia. Fraternamente Francesco”.