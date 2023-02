La star canina di Gunther’s Millions su Netflix acquista l’isola privata di Nicolas Cage alle Bahamas e inizia una collezione di NFT

(Adnkronos) – LOS ANGELES, 24 febbraio 2023 /PRNewswire/ La nuova serie Gunther’s Millions suNetflix è uno spettacolo diverso da tutto ciò che abbiamo dopo l’uscita di Tiger King. Il suo soggetto bizzarro e grintoso tiene gli spettatori incollati allo schermo mentre si chiedono: “Quale altra follia può accadere?”. E di follie ce ne sono tante!

La serie, che ha debuttato il1° febbraio racconta la storia di Gunther VI (un pastore tedesco da 400 milioni di dollari) e del suo padrone, il magnate italiano Maurizio Mian. Ancora una volta, un uomo di Pisa si fa pioniere di una genialità non convenzionale, proprio come fece il pisano Galileo Galilei secoli fa.

In qualità di custode di Gunther, Mian è entrato a gamba tesa nel business NFT con una collezione programmata, dal nome “Gunther’s Rich Dog Collection”. Gunther ha inoltre acquistato un’isola privata chiamata Leaf Cay, precedentemente di proprietà di Nicolas Cage. Il prezzo di acquisto? Ebbene, Maurizio sicuramente lo conosce.

Con l’acquisto di Leaf Cay, Mian e The Gunther Corporation hanno in programma di continuare la loro ricerca scientifica sulla felicità, gli esperimenti sociali, le loro iniziative per il benessere degli animali e la diversificazione degli asset di Gunther.

Senza trascurare il tema dell’eredità da quasi mezzo miliardo di dollari lasciata per Gunther, il racconto alla base di Gunther’s Millions ruota intorno alle avventure del cane sotto la guida di Mian, in relazione alla neuro psicoanalisi della sua ricerca. Con questi studi si auspica di arrivare una comprensione più concreta del comportamento emotivo umano da un punto di vista del tutto originale.

Gunther e il suo patrimonio, originariamente appartenuti a una misteriosa contessa tedesca avvolta nel mistero, sono stati l’unico beneficiario di uno dei giganti farmaceutici europei, produttore del farmaco per l’osteoporosi Fosamax. Il cane è stato lasciato alle cure di Mian dopo l’improvvisa morte della Contessa, che non aveva marito, figli o parenti stretti a prendersi cura del patrimonio: ecco perché Mian (un amico di famiglia) è stato scelto per la sua strana quanto straordinaria brillantezza come gestore dell’eredità.

Ciò che ne è seguito sono stati grande clamore, orde di fan, stampa globale, legami con celebrità, auto sportive rare, mega yacht, locali notturni “free love”, evasione fiscale, pop band cult, squadre calcistiche dirette da pornostar, la villa di Madonna a Miami Beach, e come se non bastasse, un progetto lungo tre decenni sulla ricerca della felicità.

Sorprendentemente, questa è la punta dell’iceberg poiché la storia del Gunther’s non è finita, e la sua stirpe sicuramente vale più del suo peso collettivo in oro.

Gunther’s Millions è in streaming su Netflix.

