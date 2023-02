Nuoro, evaso boss del Gargano detenuto in regime di alta sicurezza

(Adnkronos) – Evaso oggi dal carcere di Badu ‘e Carros a Nuoro Marco Raduano, detto ‘pallone’, elemento apicale dell’omonimo clan dei Montanari egemone nel territorio garganico e non solo.

Raduano, classe 1984, detenuto in regime di 416 bis per omicidio, violazione legge armi e molto altro, è riuscito a evadere scavalcando il muro di cinta dal carcere. Ne dà notizia il Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria Sappe, spiegando che le esatte dinamiche di stanno ancora accertando ma il personale di Polizia penitenziaria si sta adoperando per le ricerche sul territorio.