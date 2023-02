Eurovision 2023: dai conduttori ai dubbi di Mengoni

La 67esima edizione dell’Eurovision Song Contest si svolgerà a Maggio nel Regno Unito. E’ quindi ufficiale, non si terrà in Ucraina, come inizialmente previsto. Sarà la BBC ad organizzare il contest canoro dopo aver preso accordi con Kiev.

L’emittente Ucraina si è detta subito dispiaciuta dell’improvviso cambio di programma. In questo senso il supervisore esecutivo del festival ha garantito che i talenti ucraini verrano messi in risalto. A meno di tre mesi dal contest sono stati finalmente svelati i nomi dei conduttori.

Difatti coloro che avranno il compito di accompagnare il pubblico nel corso delle serata saranno: Graham Norton, Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina. Il sipario si alzerà il 9 Maggio a Liverpool, dove 37 artisti si sfideranno a colpi di musica.

A rappresentare l’Italia all’interno della kermesse europea sarà Marco Mengoni, vincitore della 73esima edizione di Sanremo. In questo senso sono sorti dei dubbi in merito al brano che Marco Mengoni porterà in gara all‘Eurovision.

Difatti Mengoni, durante un intervista al tg1, a domanda precisa di Giorgia Cardinaletti si è visto obbligato a rispondere:” Credo di sì, porterò “Due vite”, anche se il toto-canzone per l’Eurovision è un po’ aperto e abbiamo ancora del tempo.

Avevo scritto delle cose per il disco, comunque adesso il diritto di prelazione ce l’ha Due Vite però io e il mio team siamo aperti a tutto. Comunque andiamo a rappresentare l’Italia in Europa, in questo momento fare l’Eurovision è importante perché la musica è un’unione e unirà tutta l’Europa.”

Il cantautore, non avendo altra scelta, ha assunto quindi una presa di posizione più netta in merito al brano scelto. Nonostante ciò, è bene non farsi ingannare, in quanto la deadline per la presentazione della canzone è a metà marzo. Solo in quella data quindi, verrano sciolti tutti i dubbi.