Primarie Pd 2023, Bonaccini: “Ha vinto Schlein, pronto a dare una mano”

(Adnkronos) – “Vi chiedo di mandare un grande abbraccio a Elly Schlein. Le ho fatto un grande in bocca al lupo per la responsabilità che assume alla guida del Partito Democratico”. Stefano Bonaccini ammette la sconfitta nelle primarie Pd 2023 e annuncia la vittoria di Elly Schlein, che sarà la nuova segretaria del partito succedendo a Enrico Letta. “Mi metto a disposizione, sono pronto a dare una mano. Grazie a tutti voi per la mano che mi avete dato, grazie ai volontari che hanno tenuto aperti i seggi. Grazie a chi ha fatto in modo che quella di oggi fosse una bella giornata di democrazia e partecipazione”, dice Bonaccini rivolgendosi al suo comitato.