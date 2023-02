Primarie Pd 2023, Schlein segretaria: “Mandato chiaro per cambiare”

(Adnkronos) – “E’ un mandato chiaro, per cambiare”. Elly Schlein si esprime così dopo la vittoria nelle primarie del Pd. Schlein ha battuto Stefano Bonaccini e sarà la nuova segretaria del partito. “Vi sono immensamente grata perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta, non ci hanno visto arrivare. Il popolo democratico è vivo, c’è ed è pronto a rialzarsi. Lavoreremo su questa fiducia, è un mandato chiaro per cambiare”, dice nella prima dichiarazione, evidenziando la priorità di “ricostruire fiducia e credibilità che si è spezzata in questi anni. Non tradire mai la fiducia del popolo è la più grande responsabilità”.

“Saremo un bel problema per il governo e per Giorgia Meloni, perchè adesso il nostro impegno è quello per organizzare l’opposizione nel Parlamento e nel Paese. A Stefano Bonaccini voglio mandare un messaggio caloroso e un ringraziamento per il livello sempre alto del confronto. Voglio ringraziare Enrico Letta. L’ho sentito, domani ci organizzeremo per il passaggio delle consegne”, dice ancora. “Da al lavoro tutti insieme nell’interesse del Paese. Il mio impegno è quello per essere la segretaria di tutti”