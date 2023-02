Primarie Pd, Letta: “Più di un milione di voti”

(Adnkronos) – “Una grande festa della democrazia, un grande successo di partecipazione. Supereremo ampiamente il milione”. Così Enrico Letta al seggio a Testaccio per il voto alle primarie del Pd. “Queste primarie sono una grande scelta di unità e partecipazione. Parlare di scissioni è solo un gioco politico e giornalistico, è un gioco che piace in Transatlantico”, dice il segretario uscente, che lascerà la guida a uno tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

“Un grande segno di successo e soddisfazione è vedere che il percorso per arrivare alle primarie è stato quello giusto, nonostante tante critiche: troppo lento, troppo lungo, troppo corto. Io penso sia stato giusto. Non sarebbe stato giusto farlo subito, a botta calda, dopo le politiche. Ringrazio Bonaccini, Schlein e gli altri candidati per una campagna molto corretta e le migliaia di volontari del nostro partito che hanno reso possibile questa festa della democrazia. Rivendico con grande orgoglio che siamo l’unico partito a fare le primarie e questa grande affluenza è la dimostrazione che le scelte fatte erano quelle giuste”, aggiunge.