Putin: “Nato vuole sconfiggerci, non possiamo ignorare capacità nucleari”

(Adnkronos) – “Nelle condizioni attuali, con tutti i principali Paesi Nato che hanno dichiarato che il loro obiettivo principale è infliggerci una sconfitta strategica, così che il nostro popolo possa soffrire come dicono, come possiamo ignorare, in queste condizioni, le capacità nucleari?”. Lo ha detto Vladimir Putin in un’intervista alla televisione di Stato Rossiya, secondo quanto ripota la Tass.

Il presidente russo ha ribadito che l’Occidente vuole distruggere la Russia avendo “un solo obiettivo: smembrare l’ex Unione Sovietica e la sua parte principale, la Federazione russa”. Putin ha accusato i Paesi occidentali di essere complici dei “crimini” che sarebbero stati commessi dall’Ucraina.