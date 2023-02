(Adnkronos) – “Nove anni fa è iniziata l’aggressione russa in Crimea, riprendendo la Crimea ristabiliremo la pace”. E’ quanto scrive Volodymyr Zelensky su Twitter ricordando che in questi giorni nel 2014 si registrarono i fatti che portarono all’annessione della Crimea da parte della Russia. “Questa è la nostra terra, il nostro popolo, la nostra storia: riporteremo la bandiera dell’Ucraina in ogni angolo del Paese”, ha aggiunto il presidente ucraino.