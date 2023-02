“Flesh”. A Roma la mostra di Andy Warhol con i ritratti di Regina Schrecker

Regina Schrecker, al tempo Lady Universo, icona di bellezza e di eleganza, interverrà per presentare i due suoi quadri, a lei dedicati da Warhol e racconterà del loro incontro a New York e dei momenti in cui, nella magia della famosa Factory, il Maestro scattava polaroid, ispirato dalla visione artistica della Pop Art. Le foto in bianco e nero, anch’esse in mostra, documentano e ci riportano al rapporto di amicizia e di ammirazione che si era stabilito tra di loro.