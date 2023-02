Grillo fonda chiesa dell’Altrove: “Missione? La indica l’Elevato”

(Adnkronos) – La Chiesa dell’Altrove, annunciata da Beppe Grillo in occasione del nuovo spettacolo ‘Io sono il peggiore’, ha il suo atto costitutivo nonché statuto, appena pubblicato sul sito (laltrove.org), secondo il quale la Chiesa “è formata dalla comunità dei suoi fedeli ed è aperta a tutti”, è stata costituita “dall’Elevato, nel suo giardino, a mezzogiorno del solstizio annunciata da Beppe Grillo in occasione del nuovo spettacolo inverno dell’anno 2022 dell’Era Volgare” ed è “apostolica. La sua missione nel pianeta Terra è indicata dall’Elevato”.

Come ogni religione che si rispetti, la Chiesa ha il suo ordine, l’Ordine dell’Altrove che, per volontà dell’Elevato, è costituito dal Ministero dell’Altrove formato dagli Altrovatar, che presiedono le leggi, l’apostolato e l’amministrazione della Chiesa dell’Altrove nel pianeta Terra. Altrovatar che “sono nominati e deposti dall’Elevato, e a loro volta nominano l’Elevato”. Gli Altrovatar nominano, d’intesa con l’Elevato, gli addetti al Ministero dell’Altrove “ogni altro elemento dell’Ordine dell’Altrove è stabilito dal Ministero dell’Altrove, secondo le regole e le competenze attribuite dagli Altrovatar”.

Dopo un paio di criptici post sui social, alla prima di Orvieto del suo nuovo spettacolo, il fondatore del M5S, con una corona ‘di spinotti’ in testa e trasformando l’acqua in chinotto (“non in vino, quello son capaci tutti”), ha annunciato: “Fondo la Chiesa dell’Altrove e andiamo tutti insieme alla conquista dell’8×1000. Ho già pronto lo statuto, già fatta l’associazione, c’è il sito”. In quell’occasione svelò anche il simbolo dell’Altrove: una A a forma di antenna che ora campeggia al centro del sito laltrove.org.

“Dio non c’è più, questo è il problema. Tutti i grandi capolavori non ci sarebbero senza Dio, motore del mondo, e oggi che non c’è più, non c’è più niente. Lo abbiamo sostituito con il capitalismo, con il denaro. Abbiamo bisogno di un’entità – ha detto Grillo dal palco del suo spettacolo – La scienza non dà risposte, la tecnologia non dà risposte, la religione non dà più risposte. Poi succede che negli Usa nascono nuove strane religioni. Allora perché io non posso fare una mia chiesa? Perché non posso fondare una Chiesa dell’Altrove? È tutto altrove, altrove non dà risposte ma si va alla ricerca”.

E l’Altrove, come preannunciato da Grillo, non si propone come religione delle risposte, ma delle domande: “Non cercate risposte, ma domande: le risposte arriveranno da sole”, si legge nell’atto costitutivo, “tutte le religioni dell’uomo caddero nell’errore di rispondere ai misteri dello spazio, del tempo, della natura e di Dio”.