In occasione dell’MWC 2023, ZTE svela nuovi dispositivi di consumo e il suo ecosistema intelligente Full-Scenario 2.0

BARCELLONA, Spagna, 27 febbraio 2023 — ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), fornitore leader mondiale di soluzioni tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, è apparsa al Mobile World Congress 2023 (MWC 2023) a Barcellona con il suo stand dimostrativo con in mostra prodotti di consumo di tutte le categorie, tra cui ZTE Axon, ZTE Blade, nubia e MBB, FWA e prodotti per famiglie e soluzioni industriali IoT. In risposta all'espansione accelerata degli scenari dei consumatori e della domanda degli utenti, la strategia di ZTE Mobile Devices è stata ufficialmente aggiornata nell'ecosistema intelligente Full-Scenario 2.0 "1+2+N".

La rete 5 G con i vantaggi di alta velocità, bassa latenza e ampia larghezza di banda ha portato nuovi consumi di contenuti in forme più diversificate. ZTE Mobile Devices ha lanciato nubia Pad 3D, il primo tablet 3D al mondo senza occhiali basato sull’IA, e nubia Neovision Glass, occhiali AR che forniscono un’esperienza audio-visiva super, e ha annunciato il suo concetto di prodotto MBB&FWA di “Green, Intelligenza e Sicurezza (GIS)”, nonché altri prodotti chiave, tra cui la quinta generazione di FWA.

Ecosistema intelligente Full-Scenario di recente aggiornamento 2.0

Il 5 G migliora il lavoro e la vita delle persone e fa sì che le persone vogliano più di un dispositivo mobile. Basato sulla potente capacità di “cloud, rete, edge e dispositivi”, ZTE MyOS supererà i confini di diversi dispositivi e realizzerà la perfetta interconnessione degli ecosistemi di dispositivi “1+2+N”, tra cui telefoni cellulari, terminali dati personali e domestici e prodotti ecologici periferici, portando un nuovo aggiornamento dello stile di vita digitale e un ecosistema intelligente Full-Scenario 2.0.

ZTE MyOS consentirà una percezione e un’interazione intelligenti tra i diversi dispositivi terminali, coprendo quattro scenari principali, ossia sport e salute, intrattenimento audio e visivo, business e viaggi, e famiglia e istruzione, per fornire agli utenti un’esperienza di integrazione multi-dispositivo e una connessione multi-schermo, connettività tra dispositivi e uno stile di vita digitale con convergenza di scenari intelligenti.

nubia Pad 3D, offre una nuova esperienza tecnologica

nubia Pad 3D, sviluppato congiuntamente da ZTE e dal leader mondiale nello sviluppo di 3D senza occhiali Leia Inc, è dotato dell’esclusiva tecnologia 3D Lightfield di Leia e dell’enorme potenza di calcolo IA per adattarsi a innumerevoli scenari applicativi 3D. In particolare, supporta AI Face Tracking, che può eguagliare la migliore vista (8 visualizzazioni al massimo) in tempo reale, ottenere la conversione da AI-based 2D a 3D in tempo reale, contenuti 3D alimentati dall’intelligenza artificiale scattati dalle fotocamere anteriori o posteriori ed è compatibile con le popolari app 3D AI per la creazione artistica. È dotato di uno schermo 12.4-inch 2.5K e di quattro altoparlanti simmetrici che supportano Dolby Surround Sound, offrendo un’esperienza audio e visiva immersiva. Con il più grande ecosistema di contenuti 3D al mondo, consente agli utenti di godere senza problemi della prima videochat 3D al mondo, del cinema privato 3D, dei giochi 3D immersivi e di altri scenari. Dotato del chip Snapdragon series 8, nubia Pad 3D si distingue per le prestazioni e offre un’esperienza utente aggiornata in tutte le dimensioni con la batteria 9070mAh e il caricabatterie rapido 33 W.

AR Smart Glasses, che offre un’esperienza di schermo portatile

Essendo i primi occhiali smart al mondo con TÜV Rheinland e Hi-Res Audio Certification, nubia Neovision Glass presenta uno schermo virtuale di 120-inch e un display Micro OLED con risoluzione 1920×1080 a doppio occhio e supporta la regolazione miopica da 0 a 500°, offrendo una vista di qualità cinematografica senza indossare occhiali. Il suono ciclonico integrato e i doppi altoparlanti stereo full-range offrono un’esperienza audio immersiva e autentica. Inoltre, fornisce varie lenti colorate di assorbimento magnetico streamer. Gli occhiali alla moda, confortevoli e portatili adottano un design essenziale senza montatura e pesano solo 79 g.

Il concetto di GIS, che spinge il nuovo sviluppo di dispositivi internet mobili

ZTE è il pioniere leader mondiale nel campo 5 G MBB e FWA. Secondo il nuovo rapporto di TSR, un’agenzia internazionale di consulenza professionale, nel 2022 la quota di mercato dei prodotti ZTE MBB & FWA si è classificata al primo posto al mondo. La quota di mercato dei prodotti ZTE 5 G MBB e FWA si è classificata al primo posto al mondo per due anni consecutivi e le sue spedizioni complessive globali hanno superato i 3 milioni di unità. Nel 2023, ZTE aderirà ulteriormente al concetto di prodotto di «Green, Intelligenza e Sicurezza».

Praticando il “design verde”, la “percezione verde” e il “servizio verde”, il consumo energetico totale di ZTE è diminuito di un altro 10%. ZTE offre un accesso più intelligente, un controllo intelligente dello scenario basato su requisiti utente diversificati e molteplici modalità intelligenti per regolare la velocità di accesso e lo stato di risposta del dispositivo. Inoltre ZTE, per rendere la trasmissione dei dati più sicura e affidabile, ha lanciato due scenari di sicurezza specifici per famiglie e bambini. Grazie a un sistema di sicurezza completo e a laboratori di sicurezza di rete distribuiti a livello globale, ZTE ha costruito la capacità di garantire la sicurezza della rete mondiale.

Durante l’MWC 2023, ZTE ha ufficialmente lanciato la versione MC888 Pro GIS, riducendo il consumo energetico del 10% con materiali PCR al 95%, un nuovo prodotto chiave lanciato con il concetto di GIS.

Nuova 5 G FWA Gen 5, che supporta in primo luogo il Wi-Fi 7

ZTE ha inoltre lanciato il 5 G FWA Gen 5, supportando il più recente standard 3GPP R17 e adottando l’antenna intelligente 5,0 di ZTE per aumentare il guadagno dell’antenna del 20%. Con la tecnologia Wi-Fi 7, la sua velocità di picco raggiunge 21 Gbps. Grazie alla tecnologia di amplificazione del segnale, essa offre una connettività molto più veloce, stabile e affidabile. Affidandosi alla nuova tecnologia Mesh-return, il dispositivo raggiunge una copertura completa e applicazioni intelligenti per scenari. Con i supporti del telecomando e del protocollo sulla materia, 5 G FWA Gen 5 crea un vero e proprio centro di controllo intelligente della casa.

Oltre ai nuovi prodotti annunciati, al MWC 2023 sono apparsi anche telefoni cellulari, tra cui ZTE Axon 40 Ultra, ZTE Blade Series, nubia Z50, periferiche ecologiche come ZTE Watch Live 2, cuffie Bluetooth, dispositivi MBB e FWA, terminali IoT e terminali IoV, offrendo un’esperienza 5 G completa ai consumatori e agli utenti del settore.

Il 5 G apporterà ancora cambiamenti in futuro. Il nuovo aggiornamento dell’ecosistema intelligente Full-Scenario 2,0 è una misura importante per ZTE Mobile Devices per accelerare l’integrazione dei dispositivi intelligenti e compiere un passo avanti nella vita digitale nell’era post-5G, dove tutto è connesso in modo intelligente. In futuro, ZTE Mobile Devices continuerà a guidare il business in base alle richieste dei clienti, a introdurre costantemente innovazioni in tecnologie e prodotti e a consentire agli utenti globali di godere di uno stile di vita digitale supportato da una connessione completa senza interruzioni.

