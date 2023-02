Migranti, Meloni scrive a Ue: “Agire immediatamente”

(Adnkronos) – “L’unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo serve una Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità, agisca e in fretta. E questa è la ragione per la quale oggi stesso ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla Commissione Ue per chiedere che venga immediatamente reso concreto quello che abbiamo discusso all’ultimo Consiglio europeo”. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni a ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa in onda questa sera parlando del naufragio a Crotone.