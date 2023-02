Sondaggi politici, Pd di Schlein cresce e si avvicina a M5S

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia scende, il M5S è stabile, il Pd di Elly Schlein cresce. E’ il quadro offerto dal sondaggio Swg delinea le intenzioni di voto per il Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni rimane ampiamente il primo, pur calando dal 31% al 30,7%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte rimane al 17%. Il Pd, con Elly Schlein segretaria dopo le primarie, guadagna lo 0,6% e arriva al 16%. Scende la Lega (-0,6%), ora all’8,7%. Passo indietro di Azione-Italia Viva, che cedono lo 0,2% e si attestano al 7,2%. In salita Forza Italia (+0,2%), ora al 6,4%. Verdi e Sinistra sono al 3,8%, +Europa è al 2,9% mentre Per l’Italia con Paragone è al 2%.