(Adnkronos) – L’aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo ha sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza nello scalo, senza fornire una motivazione. Lo riferisce l’amministrazione della città su Telegram. Lo spazio aereo in un raggio di 200 Km intorno all’aeroporto dovrebbe restare chiuso fino alle 13.20 ora locale, riferisce la Tass.