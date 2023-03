Let Expo 2023, a Veronafiere dall’8 all’11 marzo

(Adnkronos) – Programma ricco di incontri all’evento fieristico Let Expo 2023, organizzato da Alis in collaborazione con VeronaFiere da mercoledì 8 a sabato 11 marzo, con ministri, istituzioni, associazioni, imprese ed enti di formazione sui temi più urgenti per l’agenda politica ed economica del momento. La cerimonia di inaugurazione della seconda edizione è programmata alle 11 del prossimo 8 marzo, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Durante i quattro giorni di evento si alterneranno sul palco di ‘Casa Alis’, al padiglione 6, numerosi rappresentanti del governo: mercoledì 8 marzo saranno presenti Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (in videocollegamento); Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia; Valentino Valentini, Viceministro delle Imprese e del Made in Italy (in videocollegamento); Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato all’Istruzione e al Merito.

Il 9 marzo saranno presenti Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare; Vannia Gava, viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica; Claudio Durigon, sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche Sociali. Venerdì 10 marzo sarà invece la volta di Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno; Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy; Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura; Daniela Santanchè, ministro del Turismo; Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità; Andrea Abodi, ministro dello Sport e dei Giovani; Alessandro Morelli, sottosegretario alle Presidenza del Consiglio dei Ministri – Cipe; Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti. Infine sabato 11 marzo saliranno sul palco di ‘Casa Alis’ Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale; Guido Crosetto, ministro della Difesa; Maria Tripodi, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale.

“Quest’edizione, inoltre, ospiterà importanti aree espositive dello Stato Maggiore della Difesa – aggiunge il presidente di ALIS Guido Grimaldi – che ringrazio per aver aderito a Let Expo con una presenza significativa di mezzi dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri a testimonianza della strategicità del comparto logistico anche in ambito militare”.

Lo Stato Maggiore della Difesa, con gli assetti logistici delle 4 Forze Armate, intende rappresentare le peculiarità della logistica militare quale garanzia di supporto e sostegno, sul territorio nazionale e di proiezione a più ampio spettro, degli interessi nazionali e della popolazione, anche in caso di emergenza. L’allestimento proposto infatti vuole evidenziare l’evoluzione tecnologica della logistica della Difesa enfatizzandone la modernità e la funzionalità di alcuni sistemi d’avanguardia in piena sintonia con lo spirito di Let Exo 2023, fiera non di settore ma di ‘sistema’, con una forte vocazione internazionale, volta a promuovere uno sviluppo sempre più sostenibile del trasporto intermodale ed una crescita sempre più innovativa della logistica integrata.

In questa occasione, lo Stato Maggiore della Difesa, in collaborazione con Alis Service, ha inoltre dedicato uno spazio espositivo per la mostra itinerante sui crimini nazifascisti dal titolo ‘Le stragi nazifasciste nella guerra di liberazione 1943-1945. Nonostante il lungo tempo trascorso’ che, partendo da Roma, ha già raggiunto diverse città d’Italia.