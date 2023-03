La Cina si vendica con gli Usa: ecco il suo piano

Se qualcuno pensava che il rifiuto del piano di pace cinese rimanesse senza conseguenze, si sbagliava di grosso. In realtà il piano di pace proposto dal Ministero degli Esteri cinese era l’utimo ramoscello d’olivo, offerto all’Occidente per una pace giusta e duratura.

Ora che gli Usa hanno bocciato il piano di pace in dodici punti, il Dragone comincia ad affilare gli artigli e a sbuffare fuoco e fiamme. La consueta politica estera della Cina Popolare, fatta di equilibrismi; di un colpo al cerchio e uno alla botte; di “è sempre preferibile il negoziato al conflitto”; etc. Ebbene, questa politica cinese è finita, forse per sempre.

Il Ministero degli Esteri della Cina Popolare ha pubblicato un saggio geopolitico in cinque capitoli, intitolato “L’egemonia degli Stati Uniti e i suoi pericoli”.

1° capitolo “Egemonia politica far sentire il proprio peso in giro per il mondo”. Dalla dottrina Monroe enunciata nel 1823 le politiche dei governi statunitensi hanno esercitato continue interferenze politiche, interventi militari e sovversione dei regimi, in America Latina, nell’area dei Caraibi, in Ucraina, nell’area Indo-Pacifico, etc..

2° capitolo “Egemonia militare: uso sfrenato della forza”. Le continue guerre che gli Usa hanno scatenato nel mondo con vari pretesti hanno causato milioni di vittime, anche civili, disastri immani, tragedie umanitarie senza fine, etc..

3° capitolo “Egemonia economica: saccheggio e sfruttamento” (qui viene il bello). Gli Usa utilizzando il dollaro come valuta di riserva mondiale hanno esercitato il signoraggio bancario. Con una banconota senza nessun valore hanno saccheggiato le economie mondiali, che sono state costrette alla “liberalizzazione finanziaria” per favorire l’afflusso della speculazione statunitense. Gli Usa hanno imposto sanzioni ad almeno quaranta paesi nel mondo, colpendo quasi la metà della popolazione mondiale.

4° capitolo “Egemonia tecnologica: monopolio e soppressione”. Gli Usa hanno sempre cercato di scoraggiare lo sviluppo scientifico, tecnologico ed economico di altri paesi, esercitando il potere derivante dal monopolio, misure di repressione e restrizioni tecnologiche.

5° capitolo “Egemonia culturale – diffondere false narrazioni”. Gli Usa hanno spesso utilizzato strumenti culturali e false narrazioni, per rafforzare la propria egemonia nel mondo.

Le conclusioni precisate alla fine del saggio sono estremamente dure: gli Usa devono esaminare criticamente ciò che hanno fatto, abbandonare la propria arroganza e pregiudizio e abbandonare le proprie pratiche egemoniche e prepotenti.

Questo saggio redatto dalla Cina Popolare esprime una critica totale e feroce nei confronti dell’egemonia statunitense. E’ stata pubblicata con la massima ufficialità possibile, cioè sul sito del Ministero degli Esteri, l’organo deputato alle relazioni con il resto del mondo.

E’ iniziata una nuova era delle relazioni internazionali.