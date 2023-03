Meloni in India, ‘Sandokan’: “Rapporti con Italia sempre meglio”

(Adnkronos) – La “tigre della Malesia” torna a ruggire. Ospite del ricevimento organizzato dall’ambasciatore italiano a Nuova Delhi a margine di una mostra sulle imprese italiane che partecipano al ‘Make in India’, l’attore Kabir Bedi, noto soprattutto per aver interpretato Sandokan nell’omonimo, celebre sceneggiato televisivo diretto da Sergio Sollima, ha espresso la sua soddisfazione per la visita della premier Giorgia Meloni nella capitale indiana.

“Amo l’Italia soprattutto per il suo patrimonio culturale e per la sua tradizione nel cibo e in altri aspetti”, ha affermato l’attore indiano naturalizzato italiano, secondo quanto apprende l’Adnkronos, nel ricevimento a cui ha preso parte anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Bedi si è detto “felice” del fatto che la presidente Meloni “sia qui e che i rapporti tra India e Italia vadano verso il meglio”.

Bedi si considera come “un ambasciatore informale” dei due paesi: mi sento italiano in India e indiano in Italia, ha scherzato l’attore, auspicando che i rapporti tra i due paesi migliorino “di giorno in giorno”: un’evoluzione naturale, ha sottolineato l’interprete di ‘Sandokan’, soprattutto dopo la visita del presidente Meloni. In bella mostra nell’esposizione organizzata dall’ambasciata, alcuni gioielli del made in Italy come la Vespa e l’Ape Piaggio.