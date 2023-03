Sport, Malagò: “Piattaforma Delta dell’Ics un unicum per sostenibilità”

(Adnkronos) – “La piattaforma Delta dell’Istituto del Credito Sportivo va nella direzione di un’analisi, non solo finanziaria, dei progetti per lo sport. Questo tipo di analisi è un unicum nel nostro mondo e rappresenta un valore aggiunto. Sposiamo in pieno questa iniziativa perché spesso, quando ci sottopongono nuovi progetti, rileviamo delle problematiche finanziarie. La sostenibilità non è solo economica ma anche sociale e ambientale”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, collegato in video in occasione della presentazione della nuova piattaforma Delta dell’Ics che permetterà una valutazione del ritorno sociale dell’investimento, integrando i parametri economico-finanziari.