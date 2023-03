Ucraina, Morandi: “Premiato in Russia per ‘C’era un ragazzo’, ora è contro di loro”

(Adnkronos) – “Io sono stato premiato in Russia perché cantavo a favore della pace. Le cose ora si sono rivoltate, loro mi hanno premiato ma questa canzone ora è contro di loro, perché l’aggressore ora sono loro”. Così Gianni Morandi parlando di uno dei suoi brani più celebri, ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’.

“Io la canto sempre volentieri”, ha affermato l’artista, che ha fatto poi alcune osservazioni sulla guerra in corso: “Uno ci pensa alla guerra, perché non vediamo altro nei giornali. Io ho cantato a Kiev, a Mosca. Spero che si mettano d’accordo, che smettano di ammazzarsi perché è terribile. Sarà emozionante cantarla in tour, perché quasi sempre si canta in coro. Ci saranno migliaia di persone a cantarla insieme a me”.