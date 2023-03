Obesità, in crescita gli interventi per ridurla: più della metà al Nord

(Adnkronos) –

Crescono gli interventi chirurgici per la cura delle persone obese. Sono stati 22.527 quelli effettuati in Italia nel 2022, contro i 22.496 del 2021, come evidenzia l’Indagine conoscitiva 2022 della Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob), anticipata all’Adnkronos Salute alla vigilia della Giornata mondiale dedicata a questa patologia.

In aumento anche i centri di chirurgia bariatrica Sicob su cui viene realizzata l’indagine, divenuti 133, cinque in più rispetto all’anno precedente: 63 si trovano al Nord, 26 al Centro, 30 al Sud, 14 nelle isole. La maggioranza degli interventi vengono effettuati nelle regioni settentrionali, dove si realizzano il 55% degli interventi; il 20% al Sud; il 16% al Centro; il 9% nelle isole.

Tra le 10 procedure utilizzate, la maggioranza delle operazioni (57%) è costituita dalla gastrectomia: 12.760 interventi nel 2022 contro i 12.359 del 2021. Appena il 5% delle operazioni riguarda il bendaggio gastrico (1.154 interventi).