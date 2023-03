Volvo consegna 20 veicoli elettrici a società logistica Dfds

ROMA (ITALPRESS) – Volvo Trucks consegna 20 veicoli pesanti completamente elettrici alla società di logistica DFDS di Göteborg, in Svezia. La consegna è parte di un ordine totale di 125 camion elettrici che DFDS ha effettuato con Volvo. Parte della nuova flotta elettrica sarà utilizzata per il trasporto di merci da e verso lo stabilimento di assemblaggio di Volvo Trucks a Göteborg. DFDS, la più grande società di spedizioni e logistica del Nord Europa, ha effettuato uno dei più grandi ordini di sempre per i camion elettrici a batteria di Volvo – 125 modelli Volvo FM Electric. Ora 20 di questi camion stanno iniziando il loro debutto nel traffico commerciale. Quattordici di questi camion, caricati utilizzando l'elettricità verde, saranno impiegati nei trasporti da e verso la fabbrica di veicoli pesanti di Volvo appena fuori Göteborg. L'iniziativa segna un importante passo per raggiungere l'obiettivo di sostenibilità di Volvo – avere una filiera al 100% senza emissioni entro il 2040. Inoltre, quattro dei 20 veicoli consegnati a DFDS includono acciaio privo di combustibili fossili. "Crediamo fermamente nel dare l'esempio e iniziare a utilizzare veicoli a zero emissioni nel nostro flusso di merci in entrata è una parte importante della nostra strategia per creare un sistema di trasporto sostenibile a livello mondiale. Sono davvero orgoglioso di avere DFDS come partner in questo viaggio", spiega Roger Alm, presidente di Volvo Trucks. L'inserimento di veicoli elettrici a zero emissioni è una parte dell'ambizione di DFDS di diventare carbon neutral entro il 2050. "Sostituire i nostri tradizionali camion a gasolio con alternative come Volvo FM Electric, avrà un impatto significativo sulle nostre emissioni di carbonio. È importante lavorare con fornitori di energia e leader di settore, come Volvo Trucks, per rendere le nostre ambizioni climatiche una realtà", afferma Niklas Andersson, executive vice president & head of Logistics Division di DFDS. (ITALPRESS). -foto ufficio stampa Volvo- ads/com 03-Mar-23 18:17