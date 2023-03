Europei atletica 2023, chi è Samuele Ceccarelli: il re dei 60 metri

(Adnkronos) – Samuele Ceccarelli, 23 anni, è il campione d’Europa dei 60 metri indoor. Lo sprinter toscano batte ancora Marcell Jacobs, che a Istanbul deve accontentarsi dell’argento, e diventa un (altro) re della velocità azzurra. Il velocista di Massa trionfa in finale in 6”48, precedendo Jacobs (6”50) di 2 centesimi. Ceccarelli si conferma dopo il successo recente agli Assoluti indoor di Ancona: 2 settimane ha corso in 6”54, battendo il campione olimpico dei 100 metri per un solo centesimo.

Ceccarelli, che ha iniziato atletica a 16 anni e dice di essersi appassionato con le gare studentesche, è esploso nell’atletica dopo aver praticato il karate dall’età di sette anni. “Vivo a Massa e studio Giurisprudenza a Pisa (è iscritto al quinto anno, ndr). Ho iniziato relativamente tardi rispetto a tanti miei colleghi, mi sono sempre emozionato con l’atletica. Ma mai a questi livelli. Uno spettacolo”, ha detto ad Ancona. Ora, ha concesso il bis.