Russia, 12enne in orfanotrofio per disegno contro guerra

(Adnkronos) – La 12enne russa Masha Moskaleva è stata spedita in una struttura sotto la tutela dello stato per aver fatto un disegno, a scuola, a lezione di arte, dove era stato chiesto agli alunni, un mese dopo l’inizio dell’invasione, di esprimersi in sostegno delle forze militare, delle bandiere russa e ucraina con la scritte “Io sono contro la guerra” e una donna con una bambina per mano e missili che viaggiano in direzione della bandiera ucraina. Le autorità hanno confermato il provvedimento senza spiegare le ragioni del suo allontanamento da casa. E’ una delle otto minorenni coinvolte in procedimenti giudiziari in Russia dall’inizio della guerra, ha denunciato l’organizzazione indipendente Ovd-Info.

Masha frequentava la scuola numero 9 di Efremov, nella regione di Tula, un istituto schierato con decisione in favore della guerra, come testimoniato dal contenuto del sito web, con una pagina dedicata al “sostegno dei nostri ragazzi al fronte” e da lezioni di addestramento da parte della polizia pubblicizzate con foto degli studenti in uniforme. Quando l’insegnante si è accorta del disegno, si è rivolta al preside che ha subito chiamato la polizia. Il giorno dopo, quando il padre, Aleksei Moskalev, si è presentato a scuola per chiedere spiegazioni su quanto accaduto il giorno prima, è stata di nuovo chiamata la polizia che è arrivata con funzionari specializzati nella protezione dei minorenni.

Aleksei, che aveva a sua volta espresso opinioni contro la guerra sui suoi account social, è stato in seguito messo agli arresti domiciliari, dopo esser stato aggredito fisicamente dagli agenti dell’Fsb che hanno anche sottratto i suoi risparmi. Rischia una condanna a tre anni di carcere dopo essere stato accusato di discredito ripetuto delle forze militari e aver già ricevuto una sanzione dell’equivalente di 425 dollari. Masha è stata quindi trasferita in una struttura pubblica non specificata fino a che, come ha spiegato l’avvocato del padre, non si troverà un tutore legale o Aleksei tornerà libero. La ragazzina “sarà sotto la cura dello stato fino a che non sarà decisa la sorte del padre. Nel caso in cui sarà condannato, e non sarà trovato un parente stretto, allora rimarrà come sola opzione quella del trasferimento in orfanotrofio”, ha spiegato Vladimir Bilienko.

Il primo interrogatorio di Masha, durato diverse ore, senza la presenza del padre o di un legale, era avvenuto lo scorso dicembre. Da allora, Masha ha smesso di andare a scuola, a causa degli attacchi di panico di cui ha iniziato a soffrire. A gennaio, l’Fsb irruzione nella casa in cui vive, rubando il denaro trovato, l’equivalente di 4mila dollari. Il padre è stato allora portato in questura per un interrogatorio. In quell’occasione è stato picchiato brutalmente. Masha è stata trasferita una prima volta in una struttura per minorenni per un giorno. La famiglia in seguito si è trasferita, ma è stata ritrovata dalle autorità.