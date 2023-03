Squadra pallanuoto Crotone rende omaggio a vittime naufragio

(Adnkronos) – Una rappresentanza della squadra di pallanuoto Rari Nantes auditore di Crotone, che milita nel campionato di serie B nazionale, è arrivata poco fa ala camera ardente del Palasport di Crotone dove si trovano le 69 vittime del naufragio di domenica. E’ un omaggio, in particolare, alla capitana di hockey el Pakistan, 27 anni, morta domenica in mare, Shahifa Raza. Stava venendo in Italia per potere curare la figlia di appena 3 anni. Presente anche l’olimpionico Massimo Giacoppo, argento a Londra 2012 con la nazionale di Pallanuoto. “Siamo venuti qui in rappresentanza dello sport per esprimere il nostro cordoglio per le vittime di questa tragedia”, spiega ai giornalisti. “E’ una tragedia che tocca tutti da vicino – dice – un veicolo importante per fare passare questo messaggio”. Giuseppe Candigliota, il capitano della squadra di Pallanuoto spiega: “E’ stato il minimo, per persone che hanno lottato per arrivare fino alle nostre coste, ognuno per un motivo diverso. Ci tenevamo ad essere qui. siamo qui per stare vicini a tutti i familiari delle vittime”.