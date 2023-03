Tassi interesse, Bce: “A marzo probabile nuovo rialzo di 50 punti”

(Adnkronos) – ”È molto probabile che alzeremo i tassi di interesse di 50 punti base” nella riunione del 16 marzo. “Questa è stata una decisione indicata durante la nostra ultima riunione di politica monetaria e tutti i numeri che abbiamo visto negli ultimi giorni confermano che questo rialzo dei tassi di interesse è molto, molto probabile”. Lo afferma il presidente della Bce, Christine Lagarde, in un’intervista per il quotidiano spagnolo ‘El Correo’ e riportata sul sito della Bce.

”Vorrei sottolineare che l’inflazione complessiva è diminuita negli ultimi mesi e continuerà a diminuire nei prossimi mesi”, continua Lagarde. ”L’inflazione core, che nell’eurozona esclude energia e alimentari, è troppo alta”, sottolinea. ”La strada da seguire è chiara: dobbiamo continuare a prendere le misure necessarie per riportare l’inflazione al 2%. E lo faremo”.

Secondo il presidente della Bce ”l’indicizzazione all’inflazione (delle pensioni ndr) non ci ha aiutato in passato e in generale ha contribuito ad alimentare un’inflazione fuori controllo. Le nostre economie ne sono diventate dipendenti. Non credo sarebbe una buona idea tornare indietro”.