Ucraina, cos’è la superbomba usata dalla Russia

(Adnkronos) – La Russia ha usato le nuove bombe plananti UPAB-1500B da 1,5 tonnellate contro l’Ucraina. Kiev ha confermato la notizia attraverso il portavoce dell’Aeronautica Yuri Ignat, citato da Ukrainska Pravda. Ma cos’è? Dotata di un sistema di navigazione inerziale e satellitare, la bomba ha una testata del peso di 1010 kg di esplosivo ad alto potenziale ed è progettata per colpire oggetti altamente protetti a una distanza fino a 40 km, per cui il vettore deve salire a un’altezza di 14 km.

“Questa informazione non è nuova. Loro (i russi) possono usare missili a distanza, ma possono anche usare bombe aeree guidate. Perché abbiamo bisogno degli F-16 o di altri aerei? Per contrastare questa minaccia, per proteggere le nostre città e i nostri villaggi”, ha affermato Yuri Ignat.

Secondo Defense Express, che cita fonti anonime, l’ordigno è stato usato qualche settimana fa nella regione di Chernihiv, dove sono sati trovati dei frammenti con segni che corrispondono a UPAB-1500B.