AIVAR Metaland: “Esordisce il primo Metaverso italiano orientato al mondo del lavoro”

(Adnkronos) – Opportunità di lavoro e di business con pochi click grazie al nuovo progetto digitale localizzato in cloud

Roma, 6 marzo 2023. Presentata al Marriott di Roma lo scorso 4 marzo la prima realtà del nuovo mondo digitale espressamente dedicata a chi intende sfruttare, non solo per l’intrattenimento, le possibilità offerte dal Metaverso.

“Grazie al progetto AIVAR Metaland da oggi è possibile guadagnare e fare business. E’ questo il disegno di fondo da cui è nato AIVAR Metaland, il primo Metaverso ‘made in Italy’ ad offrire concrete opportunità di lavoro e business”, afferma il Dott. Stefano Santori, Business Coach e Consulente aziendale con esperienza trentennale, chiamato a fare da CEO della costituenda Società Italiana, che nascerà sotto la capogruppo Svizzera AIVAR Technology. “Il progetto AIVAR Metaland sta raccogliendo enorme interesse da parte di tutti coloro che stanno cercando una migliore occupazione, così come da chi sta guardando l’imminente Metaverso come nuova opportunità di Business. Sono 2 miliardi le persone interessate a cambiare lavoro e di queste 300 milioni stanno provando effettivamente a farlo, ogni giorno: è anche a loro che si rivolge il progetto”, spiega Santori. “Tramite device è possibile accedere col proprio Avatar in una larga stanza, che consideriamo come una sorta di ‘stazione spaziale’. E’ qui che si trovano le porte d’ingresso ai vari mercati e tutte le opportunità disponibili, facili da scoprire con pochi click”.

Il Metaverso AIVAR Metaland è stato progettato per contenere più aree operative: come l’area Giochi, con la famosa opportunità del play-to-earn, l’area Commerce che, con una speciale modalità Social Commerce, permetterà a chiunque di acquistare qualsiasi cosa per sé o per la casa, con oltre 50.000 referenze già dal primo giorno di lancio.

“A Roma – prosegue Santori – abbiamo presentato il ricchissimo ventaglio di opportunità di cui tutti potranno usufruire grazie alla società che avvieremo molto presto nel settore Viaggi & Turismo: chiunque potrà scegliere tra più di 1.800.000 Hotel, Ville, Cottages e perfino camping di lusso, in ben 220 Paesi del mondo. E sarà anche questo in Social Commerce. Il progetto prevede naturalmente anche le Land, in cui è stata divisa l’intera Metaland, già prenotabili online da chi vuole investire nell’innovazione del futuro”.

“Tutta l’infrastruttura Metaland è localizzata in cloud, prevalentemente su piattaforma AWS (Amazon Web Services). Un’architettura a microservizi, con una moltitudine di piccoli server specializzati per funzioni atomiche in esecuzione su una pletora di container, consente una rapida scalabilità, sia verso l’alto che verso il basso, tale da contenere sempre al minimo i costi e garantendo le migliori performance”, prosegue Stefano Santori. “Il disegno infrastrutturale mantiene l’indipendenza dei servizi principali (social commerce, finanza, viaggi, giochi, real estate, etc..) permettendo all’utente di utilizzare un unico account attraverso il quale può accedere a tutte le soluzioni in modalità WSSO (Web Single Sign-On), ovvero senza dover inserire di volta in volta username e password, potendo così godere di un’esperienza unificata e sentendosi parte di un vero Metaverso. Le tecnologie sono le più aggiornate e utilizzate secondo le migliori best practice di integrazione ed implementazione”.

Al cuore di questa infrastruttura, una blockchain privata consente di tracciare in modo irrefutabile tutte le transazioni economiche sia tra i cittadini del Metaverso che verso l’esterno. Grazie a questo tracciamento, l’economia del Metaverso ha un cuore stabile, capace di garantire trasparenza a tutti.

