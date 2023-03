Covid, Djokovic e il visto negato in Usa: Heather Parisi reagisce così

(Adnkronos) – “Gli Usa negano il visto di entrata a Nole Djokovic perché non è vaccinato, anche se ha già avuto il Covid 19. Non è più scienza, è un culto da venerare ciecamente”. A scriverlo sui social è Heather Parisi, commentando la decisione degli Stati Uniti di negare l’ingresso nel Paese al tennista serbo per poter giocare ai tornei di Indian Wells e Miami. Le autorità Usa hanno infatti rigettato la richiesta di deroga del campione del mondo che, come è noto, non è vaccinato contro il Covid.