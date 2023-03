Napoli-Lazio, De Laurentiis: “Sarri è stato un paraculo” – Video

(Adnkronos) – “Con la Lazio è stato uno stop salutare io. Altrimenti uno si siede, no? Sarri è stato molto paraculo, invece di giocare come al solito alto si è coperto bloccando i terzini, poi Kvaratskhelia ha dato quella palla a Vecino che ha tirato…”. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, commenta così la sconfitta incassata contro la Lazio rispondendo ad una domanda durante l’inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana specificamente dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del calcio” che nasce in seno all’indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.