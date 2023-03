Meloni ‘cita’ Schlein: “Essere donna è un vantaggio, spesso non ti vedono arrivare” – Video

(Adnkronos) – “Voglio dire alle donne di questa nazione che il fatto di essere sempre o quasi sempre sottovalutate è un grande vantaggio, perché sì, spesso non ti vedono arrivare. Il premier Giorgia Meloni, durante il suo intervento alla Sala Aldo Moro di Montecitorio in occasione del nuovo allestimento della ‘Sala delle donne’, ‘cita’ la neosegretaria del Pd Elly Schlein. “Ancora una volta non ci hanno visto arrivare”, sono state le sue parole poco dopo essere stata eletta.

