Migranti, oggi Piantedosi riferisce alla Camera su naufragio Cutro

(Adnkronos) – Informativa urgente oggi in Aula alla Camera del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul tragico naufragio di migranti al largo delle coste di Steccato di Cutro. Mercoledì replicherà a Palazzo Madama. Il titolare del Viminale, a partire delle 13, dovrà riferire in particolare sul ruolo avuto in quelle ore dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera.

Salvo cambi di programma in corsa, al momento non è prevista la presenza del premier Meloni. Il clima si preannuncia rovente, con le opposizioni sul piede di guerra, pronte a chiedere a gran voce un passo indietro del ministro. Ma di dimissioni non c’è nemmeno l’ombra, così come non c’è traccia delle richieste di un passo indietro da parte del presidente del Consiglio: “Al netto di questa vicenda, per Meloni la squadra non si tocca: uno dei suoi obiettivi è di non cambiare nessuna pedina, da qui a fine corsa”, assicura un fedelissimo del premier all’Adnkronos.

Sono intanto 70 le vittime accertate, tra le quali 16 minori, i migranti che ancora mancano all’appello sarebbero tra 30 e 40. Sul naufragio, oltre alla Procura di Crotone, anche quella di Roma ha aperto un’indagine conoscitiva per fare luce su eventuali aspetti penalmente rilevanti nella catena dei soccorsi. Per giovedì, il governo ha convocato il Consiglio dei ministri proprio a Cutro.