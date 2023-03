Morto Rino Icardi, voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’: aveva 85 anni

(Adnkronos) – E’ morto a Roma Rino Icardi, giornalista e voce storica dello sport e della trasmissione ‘Tutto il calcio minuto per minuto’. Icardi era nato ad Alessandria il 18 marzo 1937, aveva 85 anni. La sua carriera giornalistica era iniziata alla ‘Gazzetta dello Sport’ ma dalla fine degli anni ’50 era entrato in Rai come radiocronista di diverse trasmissioni sportive, dall’ippica al ciclismo. Aveva seguito diverse edizioni del Giro d’Italia, ma anche dei giochi olimpici, degli europei e dei mondiali di calcio. Nel 1979 si era aggiudicato il Premio Saint-Vincent per il giornalismo. E’ stato anche voce storica di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’.

“Un collega e un amico eccezionale. Con lui scompare un capitolo di storia del vero giornalismo italiano”, è il commento del giornalista e collega di Icardi, Franco Bucarelli.