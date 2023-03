Colacurci (Sigo): ‘Per le donne la prevenzione è necessaria a tutte le età’

(Adnkronos) – “La prevenzione in ambito ginecologico è fondamentale, ma questo in tutte le età della vita della donna perché si fa non su una popolazione sintomatica ma quando non ha ancora sviluppato la malattia. Abbiamo attivato un numero verde affinché una donna che crede di poter avere una patologia possa rivolgersi agli esperti del campo per garantire una accoglienza a 360 gradi sia per avere un potenziale riproduttivo sia per curarsi dove ci sia bisogno”. Così Nicola Colacurci, presidente della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) e ordinario di ginecologia all’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, in occasione della presentazione dei Numeri verdi di pubblica utilità attribuiti alle società scientifiche Sin (nefrologia), Sigo (ginecologia e ostetricia), Anmco (cardiologia ospedaliera) e Soi (oftalmologia), accreditate presso il ministero della Salute e affiliate alla Federazione delle società medico scientifiche italiane (Fism).