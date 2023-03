Meteo, arriva il caldo anticipo di primavera: che tempo farà

(Adnkronos) – Dopo il 2022, anno più caldo della storia italiana, temperature più alte della media anche in questo 2023. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, sottolinea infatti che anche il mese di gennaio ha fatto registrare una temperatura di circa 1 grado superiore alle medie del periodo. Febbraio poi ha ‘regalato’ un’estrema siccità da Nord a Sud, ad eccezione della Sicilia, dove la storica nevicata del 10-12 febbraio ha scaricato 2 metri di neve sull’Etna.

Un clima impazzito, dunque, con mimose fiorite non solo intorno all’8 marzo ma già da più di due mesi. Da notare infatti che anche in questi ultimi giorni le massime hanno raggiunto, e localmente superato, i 20 gradi in Pianura Padana, così come sul versante adriatico centrale, per non parlare del Sud dove le temperature oltre i 20 gradi sono state la norma anche in pieno inverno per lunghi periodi.

E il peggio deve ancora arrivare: durante il fine settimana il termometro si riscalderà fino a 24-25 gradi al Nord! Non siamo ancora a metà marzo e di questo passo potremo già toccare i 35 gradi a maggio, anche al Nord come successo l’anno scorso intorno al 20 maggio ad Aosta e Ferrara.

Intanto,oltre al caldo arrivano anche delle piogge che però eviteranno il Nord-Ovest siccitoso e le Alpi italiane: nei prossimi giorni avremo piovaschi dalla Liguria di levante fino alla Sicilia, specie sul versante tirrenico, e nevicate abbondanti sui rilievi alpini di confine, soprattutto in Austria nel weekend.

Il Nord resterà all’asciutto, il resto del Paese vedrà qualche piovasco fino a venerdì poi nel weekend scoppierà un anticipo di Primavera disturbato da qualche acquazzone sulle regioni meridionali. Un quadro tipico di maggio con due mesi di anticipo, potremmo chiamare questo mese di marzo 2023, ‘Marzaggio’.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 8. Al Nord: dalle nubi irregolari al cielo coperto. Al Centro: piogge sparse su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: qualche pioggia verso Campania, Calabria, Sicilia.

Giovedì 9. Al Nord: nubi irregolari, piovaschi sul Friuli. Al Centro: in prevalenza asciutto. Al Sud: locali piovaschi sulle coste campane, soleggiato altrove.

Venerdì 10. Al Nord: qualche pioggia su Lombardia e Triveneto. Al Centro: rovesci e temporali su molte regioni, meno in Sardegna. Al Sud: peggiora su Campania e Calabria.

Tendenza: weekend con caldo anomalo, secco al Nord-Ovest per probabili venti di Foehn, domenica piogge al Sud.