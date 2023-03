Campeggio primaverile: i saldi di BLUETTI sui generatori solari

(Adnkronos) – Berlino 09/03/2023. Dal 12 marzo al 29 marzo BLUETTI, leader nel settore dell’accumulo di energia pulita, offrirà ai propri clienti un pacchetto risparmio sull’acquisto di centrali elettriche, pannelli solari e kit per esplorare la natura.

Alimentazione versatile per il Glamping e il campeggio

La primavera è il momento perfetto perorganizzare uscite fuoriporta e per godere dei grandi spazi aperti. Che si tratti di glamping o del più diffuso camping in van, oggi, grazie alle stazioni di ricarica portatili non è più necessario rinunciare ai comfort della vita quotidiana.

AC200MAX e AC300 di BLUETTI sono le opzioni perfette per coloro che vogliono organizzare un campeggio grazie alla loro enorme potenza e alla loro capacità.

AC200MAX è dotato di un inverter da 2.200W e di una batteria LFP da 2.048Wh. La capacità di questa power station da 16 uscite può essere ulteriormente incrementata attraverso moduli batterie esterni, B230 o B300, fino a un massimo di 8.192Wh. Dall’altra parte, il modello AC300 è ancora più potente, in quanto fornisce una potenza di 3.000 W e ha una capacità di 12.288 Wh se abbinato a quattro moduli B300.

Queste centrali elettriche sono inoltre dotate di diverse opzioni di ricarica, tra cui l’ingresso solare rapido o il doppio ingresso CA e solare, per fornire energia infinita per le avventure all’aperto.

Energia solare portatile per giocare più a lungo

Uno degli obiettivi di BLUETTI è quello di fornire l’energia necessaria alle persone che si trovano immerse nella natura. Il generatore solare portatile EB70 è sicuramente all’altezza delle aspettative in quanto può fornire 800W di potenza continua con un picco di 1.400W dalla sua batteria LFP da 716Wh a 12 diversi dispositivi, come laptop, frigoriferi, proiettori, fornelli e altro ancora.

Anche se scarica, la batteria può essere ricaricata rapidamente tramite i pannelli solari portatili BLUETTI. Infatti, tutti i pannelli BLUETTI, tra cui PV120, PV200, PV350, PV420, utilizzano celle monocristalline con un’efficienza fino al 23,4%; rivestiti in materiale ETFE e dotati di una scatola di giunzione IP65, sono progettati per resistere a tutti i graffi e agli schizzi.

Su BLUETTI

Con oltre 10 anni di esperienza nel settore, BLUETTI ha cercato di restare fedele a un futuro sostenibile attraverso soluzioni di accumulo di energia verde per uso interno ed esterno, offrendo un’esperienza ecologica eccezionale per tutti e per l’ambiente. BLUETTI è presente in oltre 70 Paesi e gode della fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitate il sito BLUETTI https://it.bluettipower.eu/.

Contatti:

https://it.bluettipower.eu/