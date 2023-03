Hollyland presenta Solidcom C1 Pro, il primo sistema al mondo di intercomunicazione wireless dual-mic ENC

(Adnkronos) – SHENZHEN, Cina, 9 marzo 2023 /PRNewswire/ — Hollyland, il principale fornitore di soluzioni wireless, ha annunciato Solidcom C1 Pro, il primo sistema di intercomunicazione wireless dual-mic full-duplex per la cancellazione del rumore (ENC). In qualità di aggiornamento rispetto al suo predecessore, Solidcom C1 Pro offre un’esperienza di comunicazione rivoluzionaria con la tecnologia ENC e la funzione Push-to-Talk (PTT). Questo sistema di cuffie di nuova generazione presenta la tecnologia avanzata DECT 6.0, una gamma audio a banda larga da 150 Hz a 7 kHz, una gamma affidabile di LOS con un intervallo fino a 350 m (1.100 piedi) per 2-9 persone e un design portatile senza Beltpack.

Il sistema Solidcom C1 Pro è considerato la soluzione perfetta per affrontare ambienti molto rumorosi come attività liturgiche, festival musicali, eventi sportivi, produzioni video o altre prestazioni. Aspetto ancora più importante, la versione Pro è completamente compatibile con Solidcom C1, il che significa che gli utenti possono aggiungere le cuffie Pro all’attuale sistema C1 per migliorare l’esperienza di intercomunicazione in loco.

ENC-powered Clear Audio

Solidcom C1 Pro è un vero e proprio punto di svolta grazie alla tecnologia ENC integrata. Basta attivare l’interruttore ENC e liberare la magia. Ogni cuffia è dotata di due microfoni: il microfono principale unidirezionale rileva la gamma vocale dell’altoparlante e simultaneamente, il microfono secondario omnidirezionale registra i livelli di rumore di fondo a 360°. Attraverso un processo impiegante un algoritmo avanzato ENC, il rumore di fondo può essere eliminato nella misura di fino a 20 dB, garantendo un suono cristallino durante le conversazioni tra membri del team. Per testarne l’uso pratico, Hollyland ha invitato oltre 10 team di chiese a sperimentare Solidcom C1 Pro per 2 mesi e ha ricevuto un ottimo feedback. Per accedere allo studio di casistica: Awaken Church x Hollyland.

Opzioni flessibili di silenziamento/conversazione e PTT Function

Oltre al boom del microfono orientabile verso l’alto o verso il basso per passare tra le modalità TALK e MUTE, Hollyland ha aggiunto la funzione PTT per una maggiore flessibilità operativa. Premendo semplicemente il pulsante TALK/MUTE, gli utenti silenziano il sistema di intercomunicazione e premendo e tenendo premuto il tasto TALK/MUTE, si avvia la funzione PTT. Analogamente all’uso di un walkie-talkie, i rischi di interruzione o sovrapposizione di dialoghi o comunicazioni vengono praticamente eliminati.

RIEPILOGO DELLE CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

“Solidcom C1 2022 definisce un nuovo punto di riferimento per il mercato dell’intercomunicazione wireless e si sta affermando rapidamente nella categoria dei prodotti più venduti. È un grande incoraggiamento per tutti gli Hollylanders, che ci ispira a migliorare costantemente l’esperienza dell’utente a un livello superiore”, ha dichiarato il direttore dei prodotti Hollyland Chris Zhu. “Alcuni mesi fa, un team di produzione si è rivolto a noi e ha chiesto se potessimo risolvere il problema di comunicazione per gli equipaggi tecnici A&V che si occupano di eventi estremamente rumorosi. Ecco quindi Solidcom C1 Pro e ora siamo entusiasti di vedere come reagirà il mercato!”

Disponibilità e prezzi

La versione non-hub di Solidcom C1 Pro (2S-8S) è ora disponibile.

La versione hub sarà disponibile a metà aprile.

Per saperne di più: https://hollyland.info/3JiE6ox



INFORMAZIONI SU HOLLYLAND TECHNOLOGY

Shenzhen Hollyland Technology Co. Ltd. fornisce ai clienti di tutto il mondo soluzioni wireless professionali con trasmissioni video wireless, intercomunicazioni wireless e microfoni wireless dal 2013. Per ulteriori informazioni, visitare www.hollyland-tech.com, Hollyland Facebook, Hollyland Instagram.

