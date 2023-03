Naufragio Cutro: Meloni, i cronisti e il botta e risposta in conferenza stampa – Video

(Adnkronos) – “In che cosa si ritiene che ci sia stata una manchevolezza oggettiva?”. Giorgia Meloni, in conferenza stampa a Cutro per illustrare il nuovo decreto flussi, protagonista di un botta e risposta con i giornalisti in sala che incalzano la premier sul naufragio.

“E’ ovvio che bisogna porsi delle domande, poiché mi pare che le risposte siano state chiare… Dite di no? Dunque mi state dicendo – sbotta la premier – che c’è stata una volontà?”. Dopo aver incassato il ‘no’ dei giornalisti presenti, Meloni quindi continua: “Non c’è stata volontà, perfetto. E’ già un passo in avanti, ne sono contenta… In che cosa allora si ritiene che ci sia stata una manchevolezza oggettiva? Io non ho detto ‘una notte di mare tranquillo’, io ho detto che non ho avuto segnalazioni di nave in difficoltà di navigazione, questo sto dicendo…”.