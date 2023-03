Russia, Solovyev: “Un drone mi ha bombardato” – Video

(Adnkronos) – “Sono stato bombardato dagli ucraini, mi hanno quasi colpito”. Vladimir Solovyev, volto della tv russa e ‘guru’ della propaganda di Vladimir Putin, racconta la sua ultima sortita al fronte nella guerra tra Ucraina e Russia. Il giornalista è solito far visita a reparti militari durante il weekend prima di tornare a Mosca per le sue trasmissioni tv. Nel video rilanciato da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, si vede Solovyev in compagnia di alcuni marines russi. All’esterno, si sentono chiaramente esplosioni. Per il giornalista, si tratta di un raid ucraino, favorito dalla diffusione di informazioni riservate. Quindi, la fuga. “Siamo dovuti scappare, era chiaro che un drone puntasse a noi”.