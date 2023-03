Salute, al Ministero della Salute nasce filo diretto con popolazione attraverso numeri verdi di pubblica utlilità

(Adnkronos) – Nasce oggi un filo diretto con la popolazione attraverso i numeri verdi di pubblica utilità, il progetto è volto a sensibilizzare e offrire una efficace prevenzione in occasione delle quattro giornate mondiali del rene, del cuore dell’oftalmologia e la giornata mondiale dell’endometriosi. Ad aprire i lavori il Ministro alla salute Orazio Schillaci che ha voluto sottolineare di come la prevenzione sia importante per migliorare la qualità della vita delle persone. Presenti all’evento, che si e’ svolto al Ministero della salute, i maggiori rappresentanti della federazione delle societa’ medico scientifiche italiane la Sin – Sigo – Anmco – Soi, con una relazione presentata dal professore Loreto Gesualdo che ha introdotto i lavori.