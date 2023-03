Snam azionista unico di Arbolia, acquisito il 49% da Fondazione Cdp

SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – Snam ha concluso l'acquisizione da Fondazione CDP del 49% di Arbolia, la società benefit creata alla fine del 2020 per sviluppare iniziative di forestazione urbana in Italia. Snam, già proprietaria del 51% della società, diventa così azionista unico. L'operazione, si spiega in una nota, "nasce dalla volontà di Snam di beneficiare maggiormente delle competenze acquisite da Arbolia nell'ambito della forestazione, integrandole con quelle industriali e tecniche maturate dall'azienda attraverso i ripristini ambientali connessi ai progetti infrastrutturali". Nei primi due anni di attività, gli interventi di Arbolia sono stati supportati dall'esperienza e dalle capacità realizzative dei propri promotori: Fondazione CDP è stato un partner fondamentale per la crescita della società benefit, contribuendo alla creazione di occasioni di sviluppo sociale, economico e ambientale per le città e i territori italiani. Ad oggi, grazie anche al sostegno di numerose aziende e istituzioni locali, Arbolia ha realizzato 31 boschi urbani in 24 Comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale, per un totale di oltre 70 mila alberi messi a dimora. Le nuove cinture verdi, a regime, permetteranno di assorbire più di 8.900 tonnellate di anidride carbonica (CO2) in venti anni e fino a 34 tonnellate di polveri sottili (PM10) all'anno, restituendo all'ambiente più di 6.500 tonnellate di ossigeno (O2) in venti anni. Arbolia prosegue nella propria missione di creare nuove aree verdi per contrastare il cambiamento climatico: nei prossimi mesi, la società benefit svilupperà iniziative in altre città italiane con l'obiettivo di migliorare gli ecosistemi, salvaguardare e promuovere la biodiversità e contribuire al miglioramento della qualità della vita per le comunità locali vicine ai boschi. – foto ufficio stampa Snam – (ITALPRESS). fsc/com 09-Mar-23 11:58