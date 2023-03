Volvo programma l’apertura di un nuovo Tech Hub a Cracovia

ROMA (ITALPRESS) – Volvo ha annunciato la prossima apertura di un nuovissimo Tech Hub a Cracovia, la seconda maggiore città polacca. Sarà un importante centro di sviluppo software che svolgerà un ruolo fondamentale nel quadro dei nostri obiettivi strategici, fra cui quello di diventare un Marchio con una gamma completamente elettrica entro il 2030 e un leader nelle nuove tecnologie, anche attraverso lo sviluppo interno di software. Il Tech Hub avrà la responsabilità di sviluppare funzioni complete ed essenziali per le nostre nuove vetture completamente elettriche, fondamentali per le finalità che ci poniamo come Marchio. Gli ingegneri di Cracovia si uniranno al pool globale di talenti per velocizzare la nostra capacità di innovazione atraverso lo sviluppo di software per le aree chiave di Volvo Cars, dalla tecnologia di sicurezza di base fondata su una profonda conoscenza delle cause degli incidenti, agli algoritmi di percezione e assistenza alla guida, per arrivare al software per la guida autonoma. Tra le altre sfide ingegneristiche c'è lo sviluppo di funzionalità connesse di nuova generazione o il supporto di tutto il nostro lavoro di sviluppo attraverso l'analisi dei dati. Se desiderate aiutarci a plasmare il futuro della mobilità, la nostra nuova sede di Cracovia sarà il posto giusto per voi. Entro la fine di quest'anno il nuovo Tech Hub sarà operativo grazie all'apporto di circa 120 brillanti esperti in campo ingegneristico. Entro la metà del decennio puntiamo ad avere tra i 500 e i 600 dipendenti a Cracovia, che andranno a integrare il lavoro dei nostri principali centri di ingegneria in Cina e in Svezia, oltre agli altri Tech Hub sparsi in tutto il mondo, mantenendosi in stretto contatto con essi. Come dimostra il nostro SUV Volvo EX90 a trazione completamente elettrica, presentato di recente, l'industria automobilistica sta evolvendo rapidamente e le nostre prossime auto completamente elettriche saranno tutte definite dal software. Le Volvo del futuro saranno completamente elettriche, verranno acquistate sempre più spesso online, saranno alimentate da computer di base di ultima generazone che eseguono software sviluppati internamente e miglioreranno nel tempo grazie a regolari aggiornamenti software effettuati in modalità over the air. Per questo, sviluppare il software internamente diventa fondamentale per la realizzazione delle ambizioni strategiche, che prevedono di diventare un leader nell'ambito delle nuove tecnologie e un Marchio di auto puramente elettriche entro il 2030. Per accelerare la nostra trasformazione stiamo reclutando migliaia di talenti ingegneristici in tutto il mondo e l'hub di Cracovia costituirà un altro tassello di questo mosaico. foto: ufficio stampa Volvo Italia (ITALPRESS). tvi/com 09-Mar-23 17:53