Patentino drone A1/A3 e A2: come prenderli direttamente online da casa al prezzo più basso del mercato

(Adnkronos) – Milano, 10 Marzo 2023. Il drone è ormai un apparecchio elettronico di gran moda, che consente di divertirsi all’aria aperta ma anche osservare il mondo circostante da una posizione privilegiata, girando video e foto. In questo articolo vedremo come prendere i vari patentini per la guida, senza dover seguire alcun corso in presenza, ma affidandosi alla modalità online, così da pagare una cifra realmente contenuta e accorciare drasticamente le tempistiche di acquisizione.

La differenza tra il Patentino drone A1/A3 e A2

Come spiegato su dronext.eu esistono diverse tipologie di patentino drone. Il primo è quello chiamato A1/A3, che permette di pilotare, in un contesto urbano e in prossimità di persone non coinvolte nelle operazioni, droni che partono da 250 g e arrivano fino a 500 (se non marchiati) o 900 g (se marchiati). Per quanto riguarda quelli dal peso superiore, compreso tra 500 g e 2 kg (se non marchiati) oppure 900 g e 4 kg (se marchiati), è necessario conseguire il patentino A2, che si può ottenere sempre online da casa, accorciando i tempi e non investendo ingenti cifre di denaro.

Come ottenere il patentino drone A1/A3

Con l’avvento del regolamento EASA è possibile sostenere l’esame A1/A3 sulla piattaforma online di una qualsiasi Authority nazionale europea.

Scaricando il materiale da Dronext.eu potrai apprendere le nozioni utili per pilotare l’apparecchio senza arrecare disturbo alle altre persone o danneggiare oggetti e immobili e sarà poi possibile sostenere l’esame gratuitamente con tentativi illimitati e senza limiti di tempo.

Il test si compone di

40 domande, tutte a risposta multipla, ed è considerato superato qualora si risponda correttamente almeno al 75% delle domande.

Come ottenere il patentino drone A2

Una volta superato l’esame per l’ottenimento del patentino drone A1/A3, è possibile passare al patentino drone A2 che permette, come si diceva, di pilotare droni di peso superiore (fino a 4 kg) anche in ambiente urbano e in prossimità delle persone.

A differenza del patentino drone A1/A3 per il quale non è richiesto un addestramento pratico, per il livello A2 è sì prevista una parte pratica ma la stessa può essere svolta in piena autonomia senza doversi recare presso una scuola volo. Una volta presa confidenza col pilotaggio pratico del drone, per ottenere il patentino A2 sarà quindi sufficiente superare un esame teorico a crocette in modalità “proctored” ossia sorvegliata da remoto. Esiste in Italia una società specializzata che mette a disposizione sia il modulo di autocertificazione della parte pratica, sia il manuale teorico corredato dall’eserciziario con tutte le domande e le risposte, sia l’accesso all’esame online con tentativi illimitati.

