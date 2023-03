A Teheran, più precisamente nel quartiere di Ekbatan, cinque ragazze hanno ballato, senza velo sulle notte di Calm down, il brano di Selena Gomez e Rema. Si è trattata di una chiara provocazione contro il regime,in quanto sia ballare in publico che tenere il capo scoperto sono azioni proibite in Iran.

Difatti le cinque ragazze sono attualmente ricercate.

Di seguito il video delle cinque ragazze iraniane: