Presentata la nuova giunta del Lazio, FdI domina 

Una squadra equilibrata e coesa, così si presenta la nuova giunta del nuovo Presidente della regione Lazio Francesco Rocca. In ritardo rispetto ai piani originari, a detta di molti per i malumori degli alleati di Fratelli d’Italia, la giunta sarà composta da 5 donne e 5 uomini. Il partito di Giorgia Meloni ottiene 6 assessori, posizionandoli in alcuni dei settori più importanti nell’economia laziale. Forza Italia e Lega si spartiscono equamente gli ultimi 4 posti, divisione non particolarmente apprezzata dagli esponenti del partito di Matteo Salvini, che neanche una settimana prima minacciavano una spaccatura a causa del ruolo, a loro detta importante, della Lega in queste elezioni.

Le quote rosa non mancano di qualità, tra tutte spicca però sicuramente la vicepresidente Angelilli, ex vicepresidente del Parlamento Europeo ed europarlamentare di lungo corso. Può spaventare l’assenza di un vero e proprio “Cursus honorum” per la maggior parte degli assessori, infatti quasi tutti hanno svolto unicamente ruoli politici all’interno di giunte comunali o nella provincia. Unendo l’inesperienza al mappazzone di deleghe si rischia un disastro politico per la destra, e ci si domanda infatti come faccia un politico che non ha mai gestito niente di più grande di un comune a sviluppare assessorati importanti per la Regione come lo Sport e il Turismo.

Tuttavia, dubbi del genere vengono immediatamente smentiti se si pensa che tra gli assessori selezionati ci sono politici fortemente voluti dai cittadini come Giancarlo Righini, il meloniano che ha battuto il record di preferenze nella regione Lazio da quando esiste questo sistema elettorale.

Chi non ha dubbi sull’efficacia di questa giunta è poi il presidente Rocca, il quale alla presentazione di oggi, 12 marzo, ha affermato che questa sarà “la presidenza del fare” lanciando una chiara frecciatina alla precedente giunta e presidenza di centrosinistra, più volte criticata in quanto percepita come poco attiva dai cittadini.

Di seguito la lista dei nuovi assessori e delle loro deleghe:

Roberta Angelilli (FdI): Vicepresidente della regione Lazio; Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione;

Giancarlo Righini (FdI): Bilancio e Programmazione Economica; Politiche Agricole, Caccia e Pesca e Parchi e Foreste;

Elena Palazzo (FdI): Ambiente (che include aree protette e biodiversità), Transizione Energetica, Sport e Turismo;

Manuela Rinaldi (FdI): Lavori Pubblici e Politiche di Ricostruzione;

Fabrizio Ghera (FdI): Mobilità e Trasporti, Viabilità e Infrastrutture, Tutela del Territorio, Economia Circolare, Demanio e Patrimonio;

Massimiliano Maselli (FdI): Inclusione Sociale e Servizi alla Persona;

Simona Baldassarre (Lega): Cultura, Pari Opportunità; Politiche Giovanili e della Famiglia e Servizio Civile;

Pasquale Ciacciarelli (Lega): Urbanistica e Politiche Abitative; Case Popolari e Politiche del Mare;

Giuseppe Schiboni (FI): Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito;

Luisa Regimenti (FI): Sicurezza Urbana e Enti Locali.

Riccardo Maria Losacco