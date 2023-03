24 ore di sport con una staffetta mondiale

Il 14 marzo è la data scelta, a 500 giorni dall’inizio dei Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024, per la seconda edizione della “Staffetta intorno al mondo”, 24 ore di sport senza interruzioni attraverso i cinque continenti e tutti i fusi orari del pianeta.

Nel nostro Paese l’ambasciata di Francia in Italia, il Coni e il Ministero per lo Sport e i Giovani incontreranno a Roma nel parco del Colle Oppio centinaia di studenti italiani e francesi e saranno presenti alla manifestazione atleti italiani di altissimo livello.

L’evento oltre a sottolineare l’importanza dei valori dello sport rientra nel trattato bilaterale del Quirinale firmato nel 2021 fra Italia e Francia.

Questa edizione coinvolgerà più di 116 Paesi e un totale di 128 ambasciate, consolati, rappresentanze permanenti della Francia e i territori d’oltremare.

Gli eventi sportivi di un’ora si svolgeranno dalle 9:00 alle 10:00 ora locale di ogni paese realizzando una staffetta che durerà 24 ore con inizio dalla Nuova Zelanda, Oceania, Asia, Europa, Africa e America, per terminare nel Pacifico, nella Polinesia francese.

In tutto il mondo centinaio di atleti prenderanno parte a questa staffetta e si contano circa 40 sport.

Gareggeranno famosi atleti. In Italia parteciperà all’evento Jean Patry, pallavolista francese e medaglia olimpica a Tokyo 2020.

Sarà possibile seguire tutta la manifestazione sui social network .

Gli eventi previsti sono vari e diversi da paese a paese, molti anche all’insegna della solidarietà come quello organizzato in Turchia, a poche settimane dai terribili terremoti,

A Parigi, dalle 9:00 alle 10:00, un gruppo di persone correrà lungo la Senna, dal 13° arrondissement al Quai d’Orsay. Un anticipo della cerimonia di apertura dei Giochi del 2024.

La “Staffetta intorno al mondo” è un evento globale unico che dimostra la capacità dello sport di unire i paesi attraverso i Giochi Olimpici e Paralimpici e come ha detto Samuel Ducroquet, Ambasciatore per lo Sport, “ben oltre i nostri confini nazionali, ponendo al centro delle proprie iniziative i valori della solidarietà, uguaglianza, inclusione”.

Sofia Barilari