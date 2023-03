Viaggi più green, ma senza costi aggiunti

(Adnkronos) – I turisti di tutto il mondo, e in particolare quelli europei, sono favorevoli a viaggi più ecologici, ma sono riluttanti a sostenere i costi aggiuntivi. In Germania il 24% dei viaggiatori ritiene che la sostenibilità sia un criterio importante per la prenotazione di una vacanza, secondo un sondaggio dell’associazione automobilistica ADAC. Ma solo il 5-10% sarebbe disposto a pagare anche un moderato sovrapprezzo per la sostenibilità. Il comparto sta ancora capendo come muoversi, dovendo far fronte a margini ridotti e a una ripresa post-pandemia ancora ostacolata da restrizioni globali sui viaggi.