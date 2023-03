Arriva in Europa il nuovo Ford Bronco

COLONIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Ford ha annunciato che il Bronco, la sua leggendaria 4×4, sarà presto disponibile, per la prima volta, in alcuni mercati europei. Verrà offerto in un numero limitato di esemplari e sarà disponibile nelle varianti Outer Banks e Badlands, entrambe alimentate da un motore Ford EcoBoost V6 da 2,7 litri che eroga 335 CV e 563 Nm di coppia. Il Bronco si guadagna l'appellativo di "G.O.A.T" (Goes Over Any Type of Terrain – capace di affrontare ogni tipo di terreno), grazie a un sofisticato sistema di trazione integrale, disponibile in modalità di marcia normale o ridotta e a tecnologie innovative, tra cui il Trail Control e fino a sette modalità di guida differenti. Pensato fin dall'inizio per affrontare ogni tipo di avventura, questo versatile fuoristrada offre di serie caratteristiche uniche, come porte rimovibili 4 con possibilità di stivaggio a bordo, punti di fissaggio integrati progettati appositamente per gli accessori da viaggio e materiali ultraresistenti e facili da pulire quando il "gioco" si fa duro e fangoso. Il design inconfondibile, sia all'interno sia all'esterno, trae ispirazione dall'iconico Bronco del 1966, riprendendo l'aspetto robusto e la capacità di resistenza dei modelli della serie F, best-seller nel mercato statunitense, nonché l'anima ad alte prestazioni di Mustang: l'insieme di questi elementi distintivi danno vita a un fuoristrada dallo stile unico e autentico, pronto ad affrontare ogni tipo di avventura. Un limitato numero di Bronco First Edition sarà disponibile nelle versioni Outer Banks o Badlands, ognuna delle quali aggiungerà dettagli esterni unici, un badge interno con il numero di costruzione e una gamma di accessori disponibili, tra cui coprisedili in neoprene, borse portaoggetti e un parasole da tetto in rete, a seconda della versione. "Il Bronco è un simbolo dello spirito di avventura di Ford e, combinando le più recenti tecnologie di trasmissione con un design affascinante e iconico, è in grado di portare la passione per l'avventura a un livello superiore", ha dichiarato Jon Williams, General Manager di Ford Blue Europe. "Dopo 25 anni di assenza, l'America ha accolto il ritorno del Bronco con più entusiasmo e affetto di quanto avremmo mai potuto immaginare. Ora è il turno degli appassionati europei vivere il "Bronco spirit". foto: ufficio stampa Ford Italia (ITALPRESS). tvi/com 15-Mar-23 17:20