Vino, Zaia: “No etichette Irlanda, Italia dia battaglia” – Video

(Adnkronos) – Nella battaglia contro l’etichettatura del vino che l’Irlanda ha deciso di adottare “spero che l’Italia faccia da apripista, visto che siamo il primo produttore di vini al mondo, con 60 mln di ettolitri. Il confronto è tra chi ha agricoltura e chi non ce l’ha: non c’è solo un dato economico, ma anche una battaglia da portare avanti, visto che rappresentiamo un giacimento dell’agroalimentare, con oltre 4.500 prodotti tipici. Se passa questa nuova etichettatura, sarà la fine per l’agricoltura identitaria”. Lo dice il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, già ministro dell’Agricoltura, a Bruxelles a margine della plenaria del Comitato Europeo delle Regioni. L’Irlanda ha deciso di etichettare le bottiglie di bevande alcoliche con avvertimenti su presunti rischi per la salute, come accade per i tabacchi.